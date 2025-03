Confira onde assistir Ã  1Âª etapa da NASCAR Brasil, realizada na Capital

A temporada 2025 da NASCAR Brasil trará novidades para os fãs de automobilismo, especialmente na cobertura televisiva e online das corridas.

A categoria fechou parcerias com novas emissoras para ampliar o alcance das transmissões, garantindo que os espectadores acompanhem todas as emoções do campeonato.

Na TV aberta, a RedeTV! será responsável por exibir as últimas corridas de cada etapa do calendário. Já na TV por assinatura, a ESPN e o serviço de streaming Disney+ também farão a cobertura ao vivo das provas finais de cada etapa.

Além disso, o canal oficial da NASCAR Brasil no YouTube e os perfis da categoria nas redes sociais transmitirão os treinos classificatórios, as corridas intermediárias e toda a cobertura dos bastidores dos eventos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também