A segunda fase da Sul-Americana já está definida, os confrontos foram definidos nesta sexta-feira (23). Na competição ainda há três times brasileiros, são eles, Bahia, São paulo e Vasco.

Vasco começa a segunda fase jogandoem casa, decidindo a vaga na Venezuela, contra o Caracas. São Paulo e Bahia decidem suas partidas contra Lanús (ARG) e Melgar (PER), respectivamente, em casa.

Lembrando que para as oitavas de final, fase posterior a esta, o vencedor do confronto 1, enfrenta o vencedor do confronto 16, o do 2, joga contra o 15, e segue nesta sequência.

Confira os confrontos da segunda fase da Sul-Americana.

Confronto 1: Independiente (ARG) x Atlético Tucumán (ARG)

Confronto 2: Unión (ARG) x Emelec (EQU)

Confronto 3: Unión La Calera (CHI) x Tolima (COL)

Confronto 4: Sol de América (PAR) x Universidad Católica (CHI)

Confronto 5: Millonarios (COL) x Deportivo Cali (COL)

Confronto 6: Sport Huancayo (PER) x Liverpool (URU)

Confronto 7: Vasco x Caracas (VEN)

Confronto 8: Lanús (ARG) x São Paulo

Confronto 9: Audax Italiano (CHI) x Bolívar (BOL)

Confronto 10: Sportivo Luqueño (PAR) x Defensa y Justicia (ARG)

Confronto 11: Coquimbo Unido (CHI) x Estudiantes de Mérida (VEN)

Confronto 12: Vélez Sarsfield (ARG) x Peñarol (URU)

Confronto 13: Atlético Nacional (COL) x River Plate (URU)

Confronto 14: Plaza Colonia (URU) x Junior Barranquilla (COL)

Confronto 15: Melgar (PER) x Bahia

Confronto 16: Fénix (URU) x Huachipato (CHI)

Deixe seu Comentário

Leia Também