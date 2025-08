Confira os jogos da Superliga C que acontece a partir deste domingo na Capital

A partir deste domingo (3), Campo Grande será palco da Superliga C Masculina de Vôlei – Etapa Centro-Oeste, reunindo sete equipes em busca de uma vaga na fase nacional da competição.

Os jogos acontecem até a próxima quinta-feira (7) no Ginásio Guanandizão, com entrada gratuita para o público. O acesso será pela Travessa do Touro, no Bairro Vila Nhanhá.

A competição regional é organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e classifica o campeão direto para a etapa nacional da Superliga C.

Além dele, o melhor segundo colocado entre todas as regiões também garante vaga. Na fase nacional, os oito classificados disputarão quatro vagas para a Superliga B de 2026.

Mato Grosso do Sul representado pelo Pantanal Vôlei

A equipe que representa Mato Grosso do Sul na competição é o Pantanal Vôlei, projeto criado em 2025 pela Associação Esportiva Campo Grande Vôlei, com o objetivo de recolocar o estado no cenário nacional da modalidade.

Capitaneado pelo ponteiro Eduardo D’Agostini Wurster, de 22 anos, o time aposta em intensidade e disciplina para conquistar a classificação.

No comando técnico, está Alessandro Fadul, ex-treinador do Suzano (SP) e Vôlei Natal/Shiro (RN). “Sabemos que será difícil, mas formamos um grupo jovem, porém acostumado a competições nacionais. Vamos lutar para colocar Campo Grande de volta ao cenário nacional”, afirmou o treinador.

Equipes participantes e fórmula de disputa

A competição está dividida em dois grupos:

Grupo A

Pantanal Vôlei (MS)

Instituto Ace (GO)

Minas Brasília (DF)

Grupo B

Luverdense Vôlei (MT)

Evox Vôlei (MT)

Promais Vôlei (GO)

Clube Floresta (MT)

Na fase de grupos, as equipes se enfrentam dentro de suas chaves. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as semifinais, que ocorrem na quarta-feira (6). A grande final será na quinta-feira (7), às 19h, também no Ginásio Guanandizão.

A pontuação segue o padrão da CBV: vitórias por 3 sets a 0 ou 3 a 1 valem 3 pontos; vitórias por 3 a 2 rendem 2 pontos ao vencedor e 1 ponto ao perdedor.

Programação de jogos – Superliga C Masculina (Etapa Centro-Oeste)

Domingo (03/08) – 1ª Rodada

15h – Evox Vôlei-MT x Promais Vôlei-GO

17h – Luverdense Vôlei-MT x Clube Floresta-MT

19h – Pantanal Vôlei-MS x Minas Brasília-DF

Segunda-feira (04/08) – 2ª Rodada

15h – Evox Vôlei-MT x Clube Floresta-MT

17h – Luverdense Vôlei-MT x Promais Vôlei-GO

19h – Instituto Ace-GO x Minas Brasília-DF

Terça-feira (05/08) – 3ª Rodada

15h – Promais Vôlei-GO x Clube Floresta-MT

17h – Luverdense Vôlei-MT x Evox Vôlei-MT

19h – Pantanal Vôlei-MS x Instituto Ace-GO

Quarta-feira (06/08) – Semifinais

17h – 1º colocado Grupo B x 2º colocado Grupo A

19h – 1º colocado Grupo A x 2º colocado Grupo B

Quinta-feira (07/08) – Finais

17h – Disputa de 3º lugar

19h – Final

Além da equipe masculina, Mato Grosso do Sul também estará representado na Superliga C feminina, com o Campo Grande Vôlei, que disputa a fase regional simultaneamente em Sorriso (MT).

