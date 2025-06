Confrontos das oitavas da Copa do Brasil têm clássicos e duelo de campeões; confira

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025 foram definidos nesta segunda-feira (2), em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

A etapa promete fortes emoções com clássicos nacionais e duelos entre clubes das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro.

Diferente de outras edições, não houve divisão por potes, o que resultou em confrontos de peso já nesta fase, como a reedição da final do ano passado entre Atlético-MG e Flamengo, além do tradicional Derby Paulista entre Corinthians e Palmeiras.

Ao todo, participaram do sorteio 12 clubes da Série A, dois da Série B (CRB e Ceará) e dois da Série C (CSA e Retrô-PE).

As partidas de ida das oitavas de final estão marcadas para a semana do dia 30 de julho, enquanto os jogos de volta acontecem na semana do dia 6 de agosto.

O chaveamento das quartas de final será definido apenas em novo sorteio. O sorteio também definiu os mandos de campo, com os times listados com asterisco (*) decidindo a vaga em casa.

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025:

São Paulo x Athletico-PR*

Atlético-MG x Flamengo*

Retrô-PE x Bahia*

Fluminense x Internacional*

CRB x Cruzeiro*

CSA x Vasco*

Corinthians x Palmeiras*

Botafogo x Bragantino*

