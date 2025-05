Conmebol define data do sorteio das oitavas da Libertadores; confira

A Conmebol anunciou que o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores e da repescagem da Copa Sul-Americana será realizado na próxima segunda-feira (2), às 11h (horário de Mato Grosso do Sul), e será transmitido no streaming Disney+.

A cerimônia acontecerá na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, e definirá os confrontos das próximas fases das principais competições continentais.

Cinco clubes brasileiros já estão garantidos nas oitavas da Libertadores: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Internacional. A definição dos adversários acontecerá por meio de sorteio livre, ou seja, sem restrições para confrontos entre equipes do mesmo país.

O Fortaleza ainda pode se juntar ao grupo de classificados. A equipe cearense entra em campo nesta quinta-feira (29) contra o Racing, na Argentina, e precisa apenas de um empate para confirmar sua vaga na próxima fase.

Já o Bahia está fora da disputa pelo título da Libertadores. O time baiano perdeu por 2 a 1 para o Internacional, na última quarta-feira (28), em Porto Alegre, e terminou em terceiro lugar no seu grupo.

Com isso, disputará a repescagem da Copa Sul-Americana, fase que reúne os terceiros colocados da Libertadores contra os segundos colocados da Sul-Americana.

Os playoffs da Sul-Americana serão realizados nas semanas de 15 e 22 de julho. As oitavas de final da Copa Libertadores estão marcadas para o período entre 13 e 20 de agosto.

