Conmebol define grupos da Libertadores e Sul-Americana nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (17), às 19h (horário de Mato Grosso do Sul), a Conmebol realizará o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana em sua sede em Luque, no Paraguai.

O evento terá transmissão ao vivo pelo Disney+ e pelo canal oficial da Conmebol no YouTube.

Sete clubes brasileiros estarão na fase de grupos da Libertadores. A divisão dos potes foi feita com base no ranking da Conmebol de 2024. Quatro times do Brasil estão no Pote 1 como cabeças de chave: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo.

O Internacional aparece no Pote 2, o Fortaleza no Pote 3 e o Bahia, que avançou da fase preliminar, está no Pote 4.

A regra do sorteio impede que clubes do mesmo país fiquem no mesmo grupo, exceto quando um deles veio da fase prévia. Dessa forma, o Bahia pode cair em uma chave com outro brasileiro.

Confira os potes do sorteio da Libertadores:

Pote 1: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing.

Pote 2: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar.

Pote 3: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile.

Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Bahia, Alianza Lima, Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil.

A fase de grupos da Libertadores será disputada de 1º de abril a 29 de maio. Os dois melhores de cada chave avançam para as oitavas de final, enquanto os terceiros colocados irão para os playoffs da Sul-Americana. A final está marcada para 29 de novembro.

Sul-Americana: Corinthians e Vitória no Pote 4

Na Copa Sul-Americana, quatro brasileiros estão no Pote 1 e serão cabeças de chave: Fluminense, Atlético-MG, Grêmio e Cruzeiro.

O Vasco ficou no Pote 2, enquanto o Vitória e o Corinthians, que caiu na fase prévia da Libertadores, aparecem no Pote 4. Assim como na Libertadores, os times do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo.

Confira os potes do sorteio da Sul-Americana:

Pote 1: Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Independiente, Cruzeiro, Lanús, Defensa y Justicia e América de Cali.

Pote 2: Guaraní, Palestino, Caracas, Vasco, Huracán, Universidad Católica, Unión Española e Godoy Cruz.

Pote 3: Once Caldas, Racing de Montevidéu, Unión, Nacional Potosí, Cienciano, Sportivo Luqueño, Academia Puerto Cabello e Cerro Largo.

Pote 4: Mushuc Runa, Atlético Grau, Vitória, GV San José, Deportes Iquique, Boston River, Melgar e Corinthians.

Na Sul-Americana, os primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os segundos colocados enfrentarão os terceiros colocados da Libertadores em uma fase de repescagem.

