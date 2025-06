Contagem regressiva: últimos dias para se inscrever na 1ª Corrida Sicredi em Campo Grande

A contagem regressiva começou: faltam apenas 30 dias para o encerramento das inscrições da 1ª Corrida Sicredi, marcada para o dia 2 de agosto, às 18h, na Avenida Fadel Tajher Lunes, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O evento promete movimentar atletas e amadores com percursos de 5km, 10km e uma caminhada de 3km.

As inscrições estão abertas exclusivamente pelo site e vão até o dia 11 de julho, ou até o preenchimento das vagas, que são limitadas.

Lotes e valores

Até 30 de junho, os interessados ainda conseguem se inscrever no 2º lote, com valores mais acessíveis:

R$ 110 (público geral)

R$ 100 (grupos de corrida com mais de 10 participantes)

R$ 80 (titulares do cartão Sicredi)

A partir de 1º de julho, entra em vigor o último lote, com valor único de R$ 180. Doadores regulares de sangue (mínimo de duas doações nos últimos 12 meses) e idosos têm direito a 50% de desconto.

Modalidades e premiações

A corrida é aberta ao público geral e terá categorias masculinas e femininas nos percursos de 5km e 10km, além da caminhada de 3km para quem preferir uma participação mais leve.

Os primeiros colocados nas provas de corrida receberão prêmios em dinheiro, que variam de R$ 200 a R$ 600, além de troféus.

Os três primeiros colocados de cada faixa etária também serão premiados. Todos os que concluírem o percurso receberão medalha de participação.

Kit do atleta

O kit da corrida inclui camiseta, número de peito com chip e medalha. A retirada deve ser feita com antecedência, pois não haverá entrega no dia da prova.

