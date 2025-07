Contrato de Robinho Jr com o Santos que vai até abril de 2027 sofre mudanças

O Santos divulgou através do Instagram e X a assinatura de um novo contrato com o jovem Robinho Jr, de apenas 17 anos que já possui quatro partidas com a camisa do time paulista. Sua estreia aconteceu no dia 10 de julho, em amistoso contra a Desportiva Ferroviária-ES, onde deu uma assistência para o gol de Diego Pituca.

O vínculo do atacante, filho do ex-jogador Robinho, com o alvinegro vai até 30 de abril de 2027.

Segundo divulgado pelo clube, o contrato do jovem sofreu uma "majoração das multas rescisórias" e seu contrato vai até 30 de abril de 2027

“A melhor coisa do mundo foi estrear pelo Santos FC no profissional. É muito legal ter essa valorização, ver que meu trabalho está sendo reconhecido, estou feliz demais. Graças a Deus tenho entrado nos jogos e estou conseguindo aos poucos desenvolver meu papel”, comentou Robinho Jr.

