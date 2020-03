Copa Assomasul tem sequência neste fim de semana

A 17ª edição da Copa Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) de futebol amador prossegue neste final de semana em duas cidades-sede. As rodadas ocorrerão no sábado (14), em Sidrolândia e no domingo (15), em Bela Vista. O Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), apoia a competição.

O tradicional certame promovido pela Assomasul é uma certeza no calendário esportivo do Estado e movimenta, ano após ano, os municípios sediantes. O torcedor também tem feito sua parte, marcando presença nos estádios aos finais de semana em forma de apoio às equipes de suas respectivas cidades.

Além do time anfitrião, Sidrolândia recebe as equipes de Campo Grande, Tacuru, Ladário e Maracaju. Confira as partidas do sábado:

Jogo 1: 8h30 – Maracaju x Campo Grande

Jogo 2: 9h30 – Tacuru x Ladário

Jogo 3: 10h30 – Sidrolândia x Perdedor do Jogo 1

Jogo 4: 14h – Vencedor do Jogo 1 x Perdedor do Jogo 2

Jogo 5: 15h – Sidrolândia x Vencedor do Jogo 2

No dia seguinte, em Bela Vista, entrarão em campo, além do time da casa, os municípios de Anastácio, Nioaque, Ponta Porã e Porto Murtinho. Veja a tabela de jogos:

Jogo 1: 8h30 – Porto Murtinho x Ponta Porã

Jogo 2: 9h30 – Anastácio x Nioaque

Jogo 3: 10h30 – Bela Vista x Perdedor do Jogo 1

Jogo 4: 14h – Vencedor do Jogo 1 x Perdedor do Jogo 2

Jogo 5: 15h – Bela Vista x Vencedor do Jogo 2

Conforme o regulamento do torneio, que reúne servidores públicos municipais de 56 prefeituras, três equipes avançarão à segunda fase. Até o momento, já estão classificados os times de Ribas do Rio Pardo, Corumbá e Dois Irmãos do Buriti. As vagas foram garantidas durante a rodada inaugural, no último sábado (07), realizada em Dois Irmãos do Buriti, detentor do título da competição intermunicipal.

As etapas seguintes acontecerão em Costa Rica, Paraíso das Águas, Ivinhema, Nova Andradina, Paranhos, Mundo Novo e Coxim.

Segundo a Assomasul, nesta edição, além de troféus e medalhas para as quatro primeiras equipes, e para o artilheiro e goleiro menos vazado (ambos terão ainda R$ 1 mil em dinheiro), a premiação é a seguinte: campeão (R$ 12 mil), vice-campeão (R$ 8 mil), terceiro lugar (R$ 6 mil) e quarto lugar (R$ 3 mil). O Ranking dos Campeões está assim: Maracaju (4 títulos), Sidrolândia (2), Antônio João (2), Iguatemi (1), Jardim (1), Corumbá (1), Bela Vista (1), Tacuru (1), Porto Murtinho (1), Campo Grande (1) e Dois Irmãos do Buriti (1).

