Copa Campo Grande movimenta bairros da capital

O fim de semana será emocionante para os atletas da Copa Grande de Futebol Amador. Neste sábado (24) a prefeitura inicia as partidas na região Imbirussu no campo do bairro José Abrão. 16 times participam desta região e as competições iniciam às 14h, logo após a solenidade de abertura da região que está marcada para às 13h30. E no domingo (26) terá a final da primeira região, que será no campo do bairro Estrela do Sul às 10h.

No sábado a primeira partida será às 14h com Miguelitros F.C contra Vasquinho Santo Antônio e o segundo jogo será Balalaika F.C enfrentando Sayonara Point Scap. E no domingo as partidas continuam no campo do José Abrão, às 8h, com primeiro jogo entre Terrão F.C contra Pantanal B.O e depois Asa Branca F.C enfrenta Cruzeiro Sport Club.

E na região Segredo a emoção vai tomar conta da final quando a equipe da Associação do Santa Emília enfrentará o Eldorado F.C. neste domingo (26) no campo do bairro Estrela do Sul a partir das 10h. Além da final, a organização preparou uma partida preliminar entre as equipes do Comercial contra o Operário feminino às 8h30.

Sobre a Copa Campo Grande de Futebol Amador

A copa, realizada pela prefeitura, tem o apoio do Governo do Estado de MS e reuniu mais de 3 mil atletas e técnicos. Ao todo serão 110 partidas, a 1º fase iniciou no dia 27 de abril e segue até o dia 03 de agosto com 94 partidas, a 2ª fase inicia dia 10 de agosto e segue até dia 17 com 16 partidas, quando inicia a fase feminina que terá 10 partidas. A programação completa está disponível no site: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/copa-campo-grande-de-futebol-amador/

