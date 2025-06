Copa de Clubes tem confronto entre Los Angeles FC e Flamengo nesta terça-feira

Líder do grupo D da Copa do Mundo de Clubes e já classificado para as oitavas de final, o Flamengo enfrenta o Los Angeles FC, nesta terça-feira, às 21h (de MS), no Camping World Stadium, em Orlando.

O Grupo D da Copa do Mundo de Clubes também conta com o Chelsea (Inglaterra) e Esperánce (Tunísia), que disputam o segundo lugar do grupo no mesmo horário. A transmissão ao vivo será pela TV Globo, Sportv, Dazn e CazéTV.



O Flamengo foi o primeiro clube a se classificar para o mata-mata. O Rubro-Negro garantiu o primeiro lugar com uma rodada de antecedência, pois leva vantagem no confronto direto: venceu o Espérance e o Chelsea. São três jogos na fase de grupos e, na sequência, mata-mata de confronto único a partir das oitavas de final.



O Los Angeles FC perdeu seus dois primeiros jogos e já está eliminado. O time americano foi derrotado na estreia por 2 a 0 para o Chelsea e por 1 a 0 para o Espérance, na segunda rodada.

