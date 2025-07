Copa do Brasil retoma com confrontos das oitavas de final; veja agenda completa

Após mais de dois meses de pausa, a Copa do Brasil 2025 está de volta nesta semana com o início das oitavas de final.

A fase começa nesta terça-feira (29) com o duelo entre Botafogo e Bragantino, às 18h (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Ao todo, oito confrontos movimentam o calendário do futebol nacional nesta fase, com jogos de ida marcados entre os dias 29 e 31 de julho.

Os jogos de volta estão agendados para os dias 6 e 7 de agosto. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis, conforme o regulamento da competição.

Entre os destaques da rodada está o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras, que acontecerá na quarta-feira (30), às 20h30, na Neo Química Arena.

No mesmo horário, Internacional e Fluminense se enfrentarão no Beira-Rio, em Porto Alegre. Outro confronto de peso será entre Flamengo e Atlético-MG, marcado para quinta-feira (31), às 20h30, no Maracanã.

Veja a agenda completa dos jogos:

Terça-feira (29)

Botafogo x Bragantino, às 18h | Estádio Nilton Santos | Sportv e Premiere

(Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, 18h – Cícero de Souza Marques)

Quarta-feira (30)

CSA x Vasco, às 18h | Estádio Rei Pelé | Sportv e Premiere

(Jogo de volta: 07/08, quinta-feira, 19h – São Januário)

Bahia x Retrô, às 18h30 | Arena Fonte Nova | Prime Video

(Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, 18h30 – Arena de Pernambuco)

Cruzeiro x CRB, às 18h30 | Estádio Mineirão | Prime Video

(Jogo de volta: 07/08, quinta-feira, 20h – Rei Pelé)

Internacional x Fluminense, às 20h30 | Estádio Beira-Rio | Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

(Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, 20h30 – Maracanã)

Corinthians x Palmeiras, às 20h30 | Neo Química Arena | Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

(Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, 20h30 – Allianz Parque)

Quinta-feira (31)

São Paulo x Athletico, às 18h30 | Estádio Morumbis | Prime Video

(Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, 18h30 – Ligga Arena)

Flamengo x Atlético-MG, às 20h30 | Estádio Maracanã | Sportv e Premiere

(Jogo de volta: 06/08, quarta-feira, 18h – Arena MRV)

Próximas fases da Copa do Brasil 2025:

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro

Semifinais: 5 e 19 de outubro

Final: 2 e 9 de novembro

