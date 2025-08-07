Copa do Brasil define seis classificados às quartas de final

A Copa do Brasil começou a conhecer, nesta quarta-feira (6), os clubes que avançam às quartas de final da edição 2025.
Seis das oito vagas já estão preenchidas após jogos decisivos e repletos de emoção. Os dois últimos classificados serão definidos até esta quinta-feira (7).
Um dos duelos mais aguardados foi o confronto entre Atlético-MG e Flamengo. Após empate no tempo normal, o Galo garantiu a vaga nos pênaltis, eliminando o Rubro-Negro.
Já o Botafogo, com vantagem conquistada na ida, confirmou a classificação diante do Red Bull Bragantino. O Bahia fez o mesmo contra o Retrô, assegurando presença na próxima fase.
Na Arena da Baixada, o Athletico-PR contou com grande atuação do goleiro Santos e se beneficiou da expulsão precoce de Rafael para bater o São Paulo.
Em um clássico eletrizante, o Corinthians venceu o Palmeiras em pleno Allianz Parque e eliminou o arquirrival. Já no Maracanã, o Fluminense segurou o Internacional e garantiu a vaga com o empate.
Os confrontos das quartas de final serão definidos por sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em data já estabelecida.
Clubes já classificados às quartas de final da Copa do Brasil 2025:
Botafogo (eliminou o Red Bull Bragantino)
Atlético-MG (eliminou o Flamengo)
Bahia (eliminou o Retrô)
Athletico-PR (eliminou o São Paulo)
Corinthians (eliminou o Palmeiras)
Fluminense (eliminou o Internacional)
