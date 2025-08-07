Menu
Menu Busca quinta, 07 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Copa do Brasil define seis classificados às quartas de final

Confrontos da próxima fase serão decididos por sorteio

07 agosto 2025 - 15h43Carla Andréa
Taça da Copa do Brasil Taça da Copa do Brasil   (Divulgação/Flamengo)

A Copa do Brasil começou a conhecer, nesta quarta-feira (6), os clubes que avançam às quartas de final da edição 2025.

Seis das oito vagas já estão preenchidas após jogos decisivos e repletos de emoção. Os dois últimos classificados serão definidos até esta quinta-feira (7).

Um dos duelos mais aguardados foi o confronto entre Atlético-MG e Flamengo. Após empate no tempo normal, o Galo garantiu a vaga nos pênaltis, eliminando o Rubro-Negro.

Já o Botafogo, com vantagem conquistada na ida, confirmou a classificação diante do Red Bull Bragantino. O Bahia fez o mesmo contra o Retrô, assegurando presença na próxima fase.

Na Arena da Baixada, o Athletico-PR contou com grande atuação do goleiro Santos e se beneficiou da expulsão precoce de Rafael para bater o São Paulo.

Em um clássico eletrizante, o Corinthians venceu o Palmeiras em pleno Allianz Parque e eliminou o arquirrival. Já no Maracanã, o Fluminense segurou o Internacional e garantiu a vaga com o empate.

Os confrontos das quartas de final serão definidos por sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em data já estabelecida. 

Clubes já classificados às quartas de final da Copa do Brasil 2025:

Botafogo (eliminou o Red Bull Bragantino)

Atlético-MG (eliminou o Flamengo)

Bahia (eliminou o Retrô)

Athletico-PR (eliminou o São Paulo)

Corinthians (eliminou o Palmeiras)

Fluminense (eliminou o Internacional)

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Raphinha e Vinicius Júnior estão entre os finalistas da Bola de Ouro 2025
Esportes
Raphinha e Vinicius Júnior estão entre os finalistas da Bola de Ouro 2025
Torneio de futebol amador faz parte da comemoração do aniversário de Campo Grande
Esportes
Com 1,2 mil atletas, Copa de Futebol Amador começa neste sábado na Capital
João Fonseca estreia contra o chinês Bu Yunchaokete
Esportes
João Fonseca estreia nesta quinta no Masters 1000 de Cincinnati
Campo Grande sedia primeira etapa do Campeonato Estadual de Ranch Sorting
Esportes
Campo Grande sedia primeira etapa do Campeonato Estadual de Ranch Sorting
Campeonato chega na fase decisiva
Esportes
FFMS divulga tabela das quartas do Sub-15; vaga na Copa do Brasil acirra disputa
Gaeco deflagra operação contra Francisco Cezário e Federação de Futebol de MS
Justiça
FFMS tenta reverter revelia em ação que discute destituição de Cezário
Yeltsin Jacques
Esportes
Bicampeão Paralímpico, Yeltsin Jacques é convocado para o Mundial na Índia
Clube viajou na segunda-feira para o Rio de Janeiro
Esportes
Operário terá desafio contra gigante da Série A na Copa do Brasil Feminina
Corrida do Facho acontece no aniversário da cidade
Esportes
Abertas as inscrições para tradicional 'Corrida do Facho' em Campo Grande
Rafael Câmara é campeão da Fórmula 3 e mantém tradição brasileira na base da F1
Esportes
Rafael Câmara é campeão da Fórmula 3 e mantém tradição brasileira na base da F1

Mais Lidas

Ministro Alexandre de Moraes
Política
Placar atualizado mostra posição dos senadores sobre impeachment de Moraes
A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Lá vem ele de novo! Frio de 4°C volta para MS neste final de semana
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS