Copa do Brasil Feminina: Operário enfrenta o Flamengo em agosto

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, no último fim de semana, a tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil Feminina.

Entre os destaques da rodada está o confronto entre Operário FC e Flamengo, que já tem data, local e horário definidos.

As equipes se enfrentarão no dia 6 de agosto, uma quarta-feira, às 14h (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

A partida será em jogo único, e, em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga para as oitavas de final será decidida nos pênaltis.

O Operário chega à terceira fase após duas vitórias expressivas e agora enfrenta um dos clubes mais tradicionais do futebol nacional. O Flamengo, por sua vez, busca manter o favoritismo e avançar na competição diante da sua torcida.

A terceira fase da Copa do Brasil Feminina começa no dia 5 de agosto, com dois duelos: Juventude-RS x Fortaleza-CE, às 14h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), e Red Bull Bragantino-SP x Botafogo-RJ, em Santana do Parnaíba (SP).

Os demais confrontos serão realizados no dia 6 de agosto, encerrando esta etapa eliminatória da competição nacional.

