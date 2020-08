Copa do Brasil retorna após cinco meses

Marcos Tenório, com informações do ge

Nesta terça-feira retorna a Copa do Brasil com os jogos de volta da terceira fase da competição. Os da ida foram disputados no início de março, mas tiveram que ser paralizados por causa da pandemia e retornam cinco meses depois.

Jogam nesta terça Fluminense x Figueirense, no Maracanã, a outra partida será em Pernambuco o confronto entre Afogados x Ponte Preta, e para fechar a terça de futebol América-MG x Ferroviária, jogam em Belo Horizonte. Também haverá confrontos na quarta e quinta-feira para definir os classificados para a fase seguinte.

No jogo de ida, a Ponte Preta venceu por 3 a0 no Moisés Lucarelli. Já o Fluminense busca a virada sobre o Figueirense depois de perder por 1 a 0, no Orlando Scarpelli. A Ferroviária e América-MG vêm de um empate sem gols no primeiro duelo, que vencer avança.

Confira a situação dos outros confrontos da terceira fase:

Jogos de quarta-feira, 26/08

América-RN x Juventude, Arena das Dunas - Jogo de ida, no Alfredo Jaconi, terminou em 1 a 1.

Paraná x Botafogo, DurivalBritto - Vitória do Botafogo por 1 a 0 na ida, gol de Luiz Fernando.

CRB X Cruzeiro, Rei Pelé - CRB venceu na ida por 2 a 0, dois gols de Léo Gamalho.

Vitória x Ceará, Barradão - Vantagem do Ceará, que venceu o primeiro jogo por 1 a 0.

Goiás x Vasco, Serrinha - Vitória do Goiás em São Januário na ida, gol de Fábio Sanches.

Jogos de quinta-feira,27/08

Brusque x Brasil dePelotas, Augusto Bauer - Vitória do Brusque por 1 a 0 na ida, gol de Thiago Alagoano.

São José-RS x Atlético-GO, Francisco Novelletto - Atlético-GO venceu o primeiro jogo por 2 a 0, gols de Renato Kayzer e Nicolas.

