Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; veja as mudanças

A Copa do Brasil ficará ainda maior a partir de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a ampliação de 92 para 126 clubes, e em 2027 o número chegará a 128 participantes.

O novo formato faz parte da reestruturação do calendário do futebol brasileiro e redefine os critérios de classificação, ampliando a presença de clubes de todas as regiões do país.

Critérios de classificação

Segundo a CBF, a composição da Copa do Brasil de 2026 seguirá três critérios:

Critério 1: 20 vagas para os clubes da Série A do Brasileirão de 2026;

Critério 2: 4 vagas para os campeões de 2025 da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D (em 2027 entram também as Copas Norte, Centro-Oeste e Sul-Sudeste);

Critério 3: 102 vagas distribuídas de acordo com os Estaduais e o Ranking Nacional de Federações (RNF) de 2026.

A distribuição das vagas por federação seguirá o RNF:

Federações ranqueadas como 1ª e 2ª: 6 vagas;

Entre 3ª e 5ª: 5 vagas;

Entre 6ª e 14ª: 4 vagas;

Entre 15ª e 27ª: 3 vagas.

Projeção para os Estados

Com base no desempenho atual das competições nacionais e estaduais, além da projeção do RNF de 2025, os maiores destaques em número de participantes devem ser:

São Paulo: 12 clubes (incluindo Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos);

Rio de Janeiro: 10 clubes (incluindo Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco);

Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná: 7 clubes cada;

Ceará, Goiás, Santa Catarina, Bahia e Pará: 5 clubes cada.

Outros estados terão entre 3 e 4 vagas, contemplando todo o território nacional.

Mato Grosso do Sul

No caso do futebol sul-mato-grossense, a previsão é de 3 vagas em 2026, que devem ficar com Operário-MS, Ivinhema e Pantanal, classificados a partir do desempenho no Campeonato Sul-Mato-Grossense.

