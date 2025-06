Copa do Mundo 2026 já tem 13 seleções classificadas; veja quem garantiu vaga

A Copa do Mundo de 2026 começa a ganhar forma. Até agora, 13 seleções já garantiram vaga no torneio, que será disputado entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

O Brasil foi o mais novo classificado, ao vencer o Paraguai nesta terça-feira (10), pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Esta será a primeira edição da Copa com 48 seleções, e a classificação das equipes vem ocorrendo por meio das eliminatórias continentais. Além dos três países-sede, que já têm vaga assegurada, outras dez seleções já carimbaram o passaporte para o Mundial.

Seleções já classificadas:

América do Sul (Conmebol):

Brasil

Argentina

Equador

Ásia (AFC):

Japão

Irã

Coreia do Sul

Austrália

Uzbequistão

Jordânia

Oceania (OFC):

Nova Zelândia

Países-sede (América do Norte):

Estados Unidos

México

Canadá

