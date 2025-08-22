Copa do Mundo: Donald Trump anuncia data do sorteio da fase de grupos

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou nesta sexta-feira (22) a data do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo, que acontece em 2026. As seleções conhecerão os adversários no certame em 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington, às 13h (horário de Brasília).

EUA, Canadá e México sediarão o torneio mundial. Em comunicado oficial, direto da Casa Branca, o mandatário, ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, realizou o anúncio oficial sobre a competição.

O maior torneio entre seleções acontece entre os dias 11 de junho e 18 de julho e terá os Estados Unidos como principal mandante dos confrontos. Ao todo, 11 estádios dos Estados Unidos recebem jogos, enquanto México conta com três e o Canadá com dois.

Em meio à polêmicas de imigrantes no país, o presidente Donald Trump, prometeu uma série de facilitações para emissão de visto aos visitantes que estiverem no país para acompanhar o torneio.

Esta será a primeira Copa do Mundo com 48 seleções. Serão sorteados um total de 12 grupos, com quatro seleções em cada. Em 1994, quando os Estados Unidos sediaram a Copa do Mundo pela primeira vez, o sorteio também aconteceu em Las Vegas.

