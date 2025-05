Copa do Mundo Feminina terá 48 seleções a partir de 2033, anuncia Fifa

A Copa do Mundo Feminina da Fifa seguirá os passos da versão masculina e será ampliada para 48 seleções a partir da edição de 2033.

A decisão foi tomada por unanimidade durante reunião do Conselho da entidade máxima do futebol, e representa mais um marco no processo de expansão e valorização da modalidade feminina.

Com o novo formato, o número total de partidas do torneio passará de 64 para 104, e as seleções serão distribuídas em 12 grupos. A medida segue a mesma lógica da ampliação implementada na Copa do Mundo Masculina de 2026.

"Não se trata apenas de ter mais 16 equipes jogando na Copa do Mundo Feminina da Fifa, mas de dar os próximos passos em relação ao futebol feminino em geral, garantindo que mais Associações-Membro da Fifa tenham a oportunidade de se beneficiar do torneio para desenvolver suas estruturas de futebol feminino de um ponto de vista holístico", declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A FifPro, entidade que representa jogadores e jogadoras de futebol profissional em nível mundial, também se manifestou por meio de nota oficial.

A organização afirmou receber a notícia com otimismo, mas destacou a importância de um planejamento que leve em conta todos os envolvidos no futebol feminino.

Antes da mudança entrar em vigor, o Brasil será sede da próxima edição da Copa do Mundo Feminina, marcada para 2027. A competição será disputada com o formato atual, de 32 seleções.

