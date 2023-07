Copa do Mundo: Sul-mato-grossense é escalada para equipe de arbitragem

Árbitra de Mato Grosso do Sul, Daiane Muniz foi confirmada na equipe de arbitragem do jogo entre Austrália e Irlanda, às 6h, na quinta-feira (20), pela primeira rodada da Copa do Mundo Feminina 2023. A três-lagoense ficara a cargo do VAR, enquanto Edina Alves, como árbitra de campo, auxiliada por Neuza Back e Leila Cruz, fecham o quarteto de arbitragem brasileiro.

Conforme a organização, a Copa do Mundo terá apenas mulheres atuando nas equipes de arbitragem, sendo 33 árbitras e 55 auxiliares. Os únicos profissionais homens ficarão exclusivamente na operação do VAR. A edição marca ainda a primeira vez de mulheres atuando na arbitragem de vídeo.

A estreia brasileira será na segunda-feira (24), diante do Panamá, no Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália, às 7 horas. O Brasil está no Grupo F, e enfrentará ainda as seleções da França e Jamaica.

