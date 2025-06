Copa dos Clubes começa neste sábado com Messi em campo; veja o horário

A Copa do Mundo de Clubes estreia às 20h (horário de MS) deste sábado (14), com duelo entre Inter Miami, de Lionel Messi, e o Al Ahly, do Egito, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Neste ano, 32 equipes competem. Antes restrito a 7 equipes anualmente, o torneio virou, neste ano, um evento quadrienal com 32 clubes, inspirado no formato da Copa do Mundo de seleções.

O torneio terá transmissão da Cazé TV, da Globo, do SporTV e do Globoplay, além da DAZN que possui os direitos globais da competição.

A fase de grupos reúne oito grupos de quatro equipes cada. Depois, os dois melhores grupos avançam às oitavas, com mata mata até a decisão final. Ao todo, serão disputadas 63 partidas em 29 dias. A grande final no dia 13 de julho de 2025, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O torneio será realizado em 12 estádios distribuídos por 11 cidades norte-americanas.



Participam campeões continentais recentes e clubes selecionados por ranking em suas confederações. Entre os brasileiros presentes na competição estão os quatro últimos ganhadores da Libertadores: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.

Transmissão



Cada time recebe uma quantia pela participação no Mundial, que foi dividido por continente. O campeão pode faturar até 125 milhões de dólares (aproximadamente R$ 700 milhões na cotação atual).

A premiação é baseada em critérios esportivos e comerciais Veja distribuição dos valores:



• Europa: de 12,81 milhões a 38,19 milhões

• América do Sul: 15,21 milhões

• América do Norte, Central e Caribe: 9,55 milhões

• Ásia: 9,55 milhões

• África: 9,55 milhões

• Oceania: 3,58 milhões



Prêmios por desempenho (em dólares)

• Fase de grupos (três partidas): 2 milhões por vitória/1 milhão por empate

• Oitavas de final: + 7,5 milhões de euros

• Quartas de final: + 13,1 milhões de euros

• Semifinal: + 21 milhões

• Vice-campeão: + 30 milhões

• Campeão: + 40 milhões



