Esportes

Copa MS de Taekwondo 2025 reúne 119 atletas em Campo Grande

Evento serviu como seletiva para a Copa do Brasil Embaixador da Coreia

06 outubro 2025 - 19h08Carla Andréa

A Copa MS de Taekwondo 2025 foi realizada nos dias 4 e 5 de outubro, no Ginásio Moreninho, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, reunindo 119 atletas de diversas regiões do Estado, incluindo equipes de Chapadão do Sul, Três Lagoas, Rio Brilhante, Ponta Porã, Sonora e Anaurilândia.

O evento serviu como seletiva estadual para a Copa do Brasil Embaixador da Coreia 2025, que ocorrerá em novembro, em Canoas (RS).

Durante os dois dias de competição, os atletas disputaram nas modalidades Kyorugui, Poomsae e Parataekwondo, proporcionando combates emocionantes, demonstrações técnicas precisas e histórias inspiradoras, com destaque para a inclusão e superação.

Na classificação geral por equipes, a Associação Fábio Costa de Taekwondo (Campo Grande) conquistou o título de campeã, seguida pela Associação de Lutas, Artes e Cultura Soninha Carvalho (Campo Grande) como vice-campeã.

O pódio foi completado pela Associação de Esportes Arena Fighters (Rio Brilhante) em terceiro lugar, Associação Desportiva e Cultural (Chapadão do Sul) em quarto e a Associação Faixa Preta de Taekwondo (Campo Grande) em quinto. Outras equipes participantes também foram reconhecidas: Associação Red Wolf (Ponta Porã) e Associação Rojas (Campo Grande).

Vanguard - Sound

