Copa MS de Taekwondo 2025 reúne 119 atletas em Campo Grande

A Copa MS de Taekwondo 2025 foi realizada nos dias 4 e 5 de outubro, no Ginásio Moreninho, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, reunindo 119 atletas de diversas regiões do Estado, incluindo equipes de Chapadão do Sul, Três Lagoas, Rio Brilhante, Ponta Porã, Sonora e Anaurilândia.

O evento serviu como seletiva estadual para a Copa do Brasil Embaixador da Coreia 2025, que ocorrerá em novembro, em Canoas (RS).

Durante os dois dias de competição, os atletas disputaram nas modalidades Kyorugui, Poomsae e Parataekwondo, proporcionando combates emocionantes, demonstrações técnicas precisas e histórias inspiradoras, com destaque para a inclusão e superação.

Na classificação geral por equipes, a Associação Fábio Costa de Taekwondo (Campo Grande) conquistou o título de campeã, seguida pela Associação de Lutas, Artes e Cultura Soninha Carvalho (Campo Grande) como vice-campeã.

O pódio foi completado pela Associação de Esportes Arena Fighters (Rio Brilhante) em terceiro lugar, Associação Desportiva e Cultural (Chapadão do Sul) em quarto e a Associação Faixa Preta de Taekwondo (Campo Grande) em quinto. Outras equipes participantes também foram reconhecidas: Associação Red Wolf (Ponta Porã) e Associação Rojas (Campo Grande).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também