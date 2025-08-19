Menu
Cor da discórdia? Presidente da CBF diz que mandou Nike parar de fabricar camisa vermelha

Samir Xaud se reuniu com fornecedora de materiais esportivos e garante que time, comandado por Carlo Ancelotti, vestirá amarelo e azul na Copa do Mundo

19 agosto 2025 - 18h51Gabrielly Gonzalez, com ge

O presidente da CBF, Samir Xaud, revelou que se reuniu de forma emergencial com a Nike para vetar a produção de camisas vermelhas para a seleção brasileira. O encontro ocorreu poucos dias depois da posse do dirigente, que assumiu a confederação no dia 25 de maio deste ano.

De acordo com o Globo Esporte, na ocasião, a fornecedora de material esportivo da Seleção já havia começado a produção das camisas vermelhas com detalhes em preto, que seriam o uniforme número 2 do Brasil na Copa do Mundo de 2026, em substituição ao azul. A mudança havia sido aprovada pelo então presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, mas Xaud decidiu manter as cores atuais das camisas.

"Foi um assunto delicado. Vou fazer até um parêntese. Muita gente levou para o lado político. Eu levei para o lado do Brasil, das cores da bandeira do Brasil. Azul, amarelo, verde e branco são cores das nossas bandeiras e são as cores que têm que ser seguidas. Eu fui contra a camisa vermelha, não por questão política. Realmente estava em produção. Fiz uma reunião urgente com a Nike, pedi que parasse a produção", revelou. Xaud. 

"Eu particularmente não gostei. Depois da reunião, a fornecedora de material esportivo desistiu da camisa vermelha e decidiu produzir um modelo azul, que será o número 2 da Seleção na Copa do ano que vem", disse. 

Além disso, o presidente da CBF pediu aos torcedores brasileiros que não misturem a cor amarela da Seleção com ideologias políticas. "Essas discussões políticas não podem entrar em campo ou interferir na seleção brasileira. Antes dessa questão política, da camisa vermelha, todos vestiam amarelo. Temos que resgatar o torcedor pelo futebol, não pela política.", finalizou. 

