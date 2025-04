Corinthians avança em negociações com Tite

O Corinthians deu um passo importante rumo à (re)contratação de Tite. O que antes parecia um sonho distante agora é tratado como uma possibilidade real dentro do clube paulista.

Após um fim de semana de intensas movimentações internas, o nome de Adenor Leonardo Bachi voltou com força aos corredores do Parque São Jorge.

O ex-treinador da Seleção Brasileira está inclinado a dar sinal verde para o início dos trâmites burocráticos da negociação. Reuniões entre a diretoria corintiana e o estafe de Tite devem ocorrer já nesta segunda-feira (21), com a presença do executivo de futebol Fabinho Soldado.

A expectativa é de que esses encontros definam os próximos passos e, eventualmente, selarão o tão aguardado retorno.

Inicialmente, o principal alvo da diretoria alvinegra, especialmente do presidente Augusto Melo, era Dorival Júnior. No entanto, diante das dificuldades em avançar com esse nome e da necessidade de uma figura de impacto para reorganizar o time após a saída de Ramón Díaz, o clube voltou os olhos para aquele que é considerado o maior treinador da sua história.

A sondagem feita após a demissão de Ramón teve resposta positiva do estafe de Tite, que ainda mantém grande carinho pela torcida e pela instituição.

Apesar de sua última passagem no futebol brasileiro ter sido pelo Flamengo, o técnico não esconde a ligação emocional com o Timão, clube pelo qual conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes, em 2012.

Ainda que Tite esteja em conversas com a família antes de bater o martelo, o ambiente no clube é de otimismo, embora tratado com a cautela que o momento exige. A intenção da diretoria é anunciar o novo treinador ainda nesta semana, com sua apresentação no CT Joaquim Grava.

