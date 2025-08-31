Menu
Esportes

Corinthians chega à nona final consecutiva do Brasileirão Feminino

Brabas vão enfrentar o Cruzeiro na decisão em busca do hexa consecutivo e do hepta no geral

31 agosto 2025 - 15h44Carla Andréa
Corinthians comemora gol contra São Paulo na volta da semifinal do Brasileiro FemininoCorinthians comemora gol contra São Paulo na volta da semifinal do Brasileiro Feminino   (Rebeca Reis / Staff Images Woman / CBF)

O Corinthians está novamente na final do Brasileirão Feminino, após eliminar o São Paulo na semifinal. Com vitória por 2 a 0 no jogo de ida, fora de casa, e empate por 2 a 2 no Canindé, neste domingo (31), o time alvinegro garantiu presença em sua nona final consecutiva da competição nacional.

Desde 2017, as Brabas não ficam fora de uma decisão do torneio. Nesse período, conquistaram o título em seis oportunidades, sendo campeãs nas últimas cinco edições.

As únicas derrotas em finais ocorreram em 2017, contra o Santos, e em 2019, diante da Ferroviária.

Na decisão de 2025, o Corinthians enfrentará o Cruzeiro, que eliminou o Palmeiras na outra semifinal. O time mineiro venceu o primeiro jogo por 3 a 1, e mesmo com a derrota por 2 a 1 no duelo de volta, garantiu a classificação.

O confronto entre Corinthians e Cruzeiro colocará frente a frente o líder e o vice-líder da primeira fase. No entanto, com a melhor campanha somada no mata-mata, o Corinthians terá o direito de mandar o jogo de volta da final.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não confirmou as datas dos confrontos, mas a expectativa é que os jogos aconteçam nos dois próximos finais de semana.

Confira os campeões do Brasileirão Feminino:

Corinthians – 6 títulos (2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024)

Ferroviária – 2 títulos (2014 e 2019)

Rio Preto – 1 título (2015)

Centro Olímpico – 1 título (2013)

Flamengo – 1 título (2016)

Santos – 1 título (2017)

