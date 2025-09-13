Corinthians e Cruzeiro decidem campeão brasileiro feminino de 2025

O campeão brasileiro feminino de futebol em 2025 será conhecido no próximo domingo (14). A partir das 10h30 (horário de Brasília), Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da grande final.

As equipes empataram a partida de ida, no último domingo (7), por 2 a 2, na Arena Independência, em Belo Horizonte. A lateral Gi Fernandes abriu para as Brabas e a atacante Marília deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na etapa final, a meia Gabi Zanotti recolocou o Timão à frente, mas a lateral Isabela evitou a derrota das Cabulosas.

Uma vitória simples, para qualquer um dos lados, garante o título. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Atual pentacampeão, o Corinthians tenta emplacar o sexto título consecutivo e o sétimo na história. As alvinegras disputam a nona final seguida de Brasileirão. O Cruzeiro busca um título inédito. A equipe mineira chegou à elite do Brasileirão em 2020, graças ao vice da Série A2 (segunda divisão) no ano anterior.

