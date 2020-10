Corinthians e Flamengo se enfrentam pelo Brasileirão às 15h deste domingo

O Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (18), pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro às 15h (horário de MS), na Neo Química Arena, em São Paulo.



O time paulista entra na rodada na 14ª posição com 16 pontos, após passar uma rodada na zona de rebaixamento.A distância para o Z-4, porém, ainda é de apenas dois pontos.



Terceiro colocado com 31 pontos, o Flamengo vem de uma maratona: venceu o Goiás na terça-feira e, dois dias depois, empatou com o Bragantino, em dois jogos dentro do Maracanã. Agora, 66 horas depois, o time volta a campo. São seis partidas no intervalo de 14 dias.



Em 138 partidas, o Corinthians venceu 53, o Flamengo saiu vencedor em 55, e em 30 delas houve empate.



Transmissão



A Globo transmite para todo Brasil em canal aberto. O Premiere transmite com narração de Everaldo Marques e comentários de Mauíricio Noriega e Pedrinho. Na internet, o Ge transmite ao vivo e de graça para o todo o Brasil.





