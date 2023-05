Corinthians encaminha contratação do técnico Roger Machado

O Corinthians encaminhou neste sábado a contratação do técnico Roger Machado, de 48 anos. Após tentar sem sucesso Tite e Mano Menezes, a diretoria alvinegra avançou em negociação com o ex-gremista, que está desempregado desde setembro do ano passado.

A expectativa é de que Roger Machado estreie na terça-feira, quando o Corinthians enfrenta o Independiente del Valle, do Equador, na Neo Química Arena, pela Conmebol Libertadores.

Segundo o Globo Esporte, oss termos do negócio ainda são mantidos em sigilo, mas o técnico deve assinar contrato até dezembro, quando acaba o mandato do presidente Duilio Monteiro Alves.

Ex-lateral-esquerdo, Roger Machado começou a carreira como treinador em 2014, pelo Juventude. Depois disso, passou por Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras, Bahia e Fluminense.

Em sua galeria de títulos na carreira ele tem um Mineiro (2017), dois Baianos (2019 e 2020), um Gaúcho (2022) e uma Recopa Gaúcha (2022). Neste sábado, o Timão disputará clássico contra o Palmeiras sob o comando interino de Danilo, técnico do sub-20.

