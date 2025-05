Corinthians recebe o Internacional na Neo Química Arena pelo Brasileirão; saiba onde assistir

Corinthians e Internacional se enfrentam neste sábado (3), às 17h30 (horário de Mato Grosso do Sul), na Neo Química Arena, em São Paulo, em duelo válido pela 7º rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca a estreia do técnico Dorival Júnior diante da torcida alvinegra.

Após vencer o Novorizontino pela Copa do Brasil em sua estreia, Dorival comandará o Timão pela primeira vez em casa. O Corinthians busca somar pontos e subir na tabela, enquanto o Internacional tenta manter uma invencibilidade de cinco anos sobre o rival paulista.

Desde 2020, são nove confrontos, com duas vitórias e sete empates a favor do Colorado.

Como chega o Corinthians

O zagueiro Gustavo Henrique segue fora, e a defesa deve ser mantida com André Ramalho e Cacá. No ataque, Memphis Depay, que desfalcou o time no último jogo por conta de uma pancada sofrida contra o Flamengo, treinou normalmente e está à disposição. No setor ofensivo, Dorival ainda avalia quem começa entre Igor Coronado, Breno Bidon e Romero, enquanto Yuri Alberto deve retomar a vaga de titular.

Como chega o Internacional

O técnico Roger Machado deve escalar novamente Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick, trio poupado ou preservado nas partidas recentes contra Juventude e Maracanã. O Inter aposta na consistência do seu meio-campo e na boa fase do ataque, liderado por Enner Valencia.

A partida será transmitida pela Amazon Prime Vídeo.

