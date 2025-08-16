Menu
Esportes

Corinthians tenta encerrar jejum de vitórias em casa no Brasileirão contra o Bahia

Partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h

16 agosto 2025 - 15h50

O Corinthians enfrenta o Bahia neste sábado (16), às 20h (horário de Mato Grosso do Sul), na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo será transmitido pela Premiere.

O confronto marca o início do segundo turno da competição e representa uma chance para o Timão encerrar a pior sequência sem vitórias como mandante nesta edição do torneio.

A última vitória do Corinthians em casa pelo Brasileirão ocorreu há quase cinco meses, no dia 18 de março, quando venceu o Santos por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto. Desde então, a equipe acumulou três empates — diante de Vitória, Cruzeiro e Fortaleza — e uma derrota para o Red Bull Bragantino. O empate mais recente, contra o Fortaleza, só veio nos minutos finais, com gol salvador de André Carrillo.

Antes desse período de instabilidade, o time havia perdido apenas uma vez em casa no campeonato — para o Fluminense por 2 a 0, em 14 de abril — resultado que culminou na saída do técnico Ramón Díaz.

Apesar das dificuldades no Brasileirão, o desempenho do Corinthians como mandante em outras competições tem sido positivo. Na Copa do Brasil, o time avançou às quartas de final com vitórias sobre Novorizontino e Palmeiras, contando com gols de Memphis Depay, Matheus Bidu, Gustavo Henrique e Yuri Alberto.

Até o momento, o clube disputou 25 partidas na Neo Química Arena em 2025, com 15 vitórias, sete empates e apenas três derrotas, somando compromissos do Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e Campeonato Paulista.

