Corinthians vence São Paulo e é campeão do Paulista feminino

Priscilla Porangaba, com informações do R7

O Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 0, na manhã deste sábado (16), em Itaquera, pela decisão do Campeonato Paulista Feminino. Victoria Albuquerque, Juliete e Millene fizeram os gols do título.

As meninas do Timão, venceram o primeiro jogo por 1 a 0 no Morumbi. O título foi conquistado de forma invicta, com 20 vitórias em 20 jogos.



Empurrado pela torcida, o Corinthians começou a partida de maneira agressiva e marcou logo aos quatro minutos. Victoria Albuquerque recebeu lançamento, ganhou na corrida da zagueira e tocou por cobertura na saída de Carla. A própria Victoria quase fez o segundo, mas Antônia cortou em cima da linha.

A goleira Carla passou a trabalhar para salvar o São Paulo, que aos poucos conseguiu se soltar e fez a goleira corinthiana, Tainá, trabalhar – especialmente em conclusão perigosa de Brenda, aos 36 minutos. O Timão ainda teve dois gols anulados por impedimento.

Na volta do intervalo, o roteiro se repetiu, com o Corinthians marcando logo no começo. Mas, o gol saiu de um erro são-paulino.

Após cobrança de escanteio, o ataque do São Paulo furou e, no contra-ataque, Millene rolou para Juliete marcar o segundo gol. Após o gol, as meninas alvinegras passaram a administrar a partida. Já o São Paulo tentava jogadas com Cristiane, mas sem sucesso.



Ainda teve tempo de Milene marcar o terceiro gol corintiano. Festa na Arena, em dia histórico para o futebol feminino.

Deixe seu Comentário

Leia Também