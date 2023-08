Corinthians visita Estudiantes, da Argentina, por vaga na semi da Sul-Americana

Por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana, o Corinthians viajou até a cidade de La Plata, na Argentina, onde na noite desta terça-feira (29), encara o Estudiantes pela partida de volta das quartas de final da competição - no jogo ida, placar de 1 a 0 para os brasileiros.

Com o resultado favorável no primeiro jogo, o Timão pode avançar apenas com um empate. Em caso de derrota pelo placar mínimo, a decisão seguirá para os pênaltis.

O técnico Vanderlei Luxemburgo tem três ausências certas: o zagueiro Murillo, negociado ao Nottingham Forest, da Inglaterra, além do lateral Fagner e do volante Roni, que se recuperam de lesões. Ainda há uma dúvida sobre a participação de Renato Augusto, que virou dúvida ao longo da segunda-feira (28).

De acordo com o site Lance!, o técnico Eduardo Domínguez, do Estudiantes, preservou os titulares no final de semana, na derrota por 3 a 1 diante do Unión Santa Fé, pela Copa da Liga Argentina. A equipe de La Plata não vence há três jogos.

O clube argentino divulgou que todos os ingressos colocados à venda estão esgotados. O estádio Jorge Luis Hirschi tem capacidade para cerca de 32.500 mil ingressos.

O jogo acontece às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul), com transmissão dos canais SBT e ESPN.

Deixe seu Comentário

Leia Também