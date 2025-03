Corinthians x Palmeiras: Times decidem o Campeonato Paulista nesta quinta

Os dois gigantes do futebol brasileiro, Corinthians e Palmeiras, se enfrentam na noite desta quinta-feira (27), na Neo Química Arena, às 20h30 (horário de MS), para decidir o título do Campeonato Paulista de 2025.

Após vender o primeiro jogo por 1 a 0, no Allianz Parque, o Timão chega em campo com uma pequena vantagem para disputar o título. Enquanto isso, mesmo em desvantagem, o Palmeiras entra em campo para tentar o tetracampeonato estadual consecutivo, algo inédito na era profissional do futebol paulista.

Os clubes já se enfrentaram oito vezes em finais do Paulistão. No retrospecto geral, o Verdão leva vantagem com cinco títulos, contra três do Timão.

Onde assistir a Corinthians x Palmeiras

Canais: Record e TNT

Streaming: PlayPlus, MAX, Uol Play, Nosso Futebol, Zapping TV e CazéTV

