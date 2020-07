Coronavírus: Bola de Ouro é cancelado pela primeira vez desde 1956

Gabriel Neves com informações da "Agência Brasil"

A revista francesa France Football anunciou nesta segunda-feira (20) que neste ano não haverá a tradicional premiação Bola de Ouro concedida aos melhores jogadores do mundo.

Em comunicado oficial, os organizadores do evento atribuíram o cancelamento - o primeiro desde 1956, quando a premiação foi criada - ao impacto da pandemia do novo coronavírus (covid-19) nas competições esportivas em todo o mundo.

“Como a justiça que prevalece para esse título honorário não pôde ser preservada, principalmente no nível estatístico e também na preparação, uma vez que todos os aspirantes ao prêmio não puderam ser alojados no mesmo barco, alguns tendo visto sua temporada interromper radicalmente outros não. Então, como você compara o incomparável? (...) Como apenas dois meses (janeiro e fevereiro), dos onze geralmente necessários para formar uma opinião e decidir entre os melhores, é muito pouco para avaliar e julgar, uma vez que os outros jogos foram - ou ocorrerão - em outras condições e formatos (portões fechados, cinco substituições, quartas de final da Liga dos Campeões em uma única partida) muito longe do panorama usual”, esclarece a nota da revista France Football.

O premio contempla os melhores jogadores - categorias masculina e feminina -, goleiro, e atleta sub-21.

Contudo, a France Football informou que realizará uma votação para eleger a seleção dos 11 atletas que se destacaram em cada posição, incluindo a revelação do ano. O pleito contará com a participação de envolvendo 180 jurados.

Em 2019, o argentino Lionel Messi ganhou pela sexta vez o prêmio de Bola de Ouro.

A norte-americana Rapinoe conquistou o título individual na categoria feminina.

O Troféu Yashin, destinado ao melhor goleiro, foi entregue ao brasileiro Alisson, do Liverpool.

O zagueiro holandês Matthijs De Ligt, atualmente na Juventus, foi homenageado com o Troféu Kopa, que reconhece o melhor sub-21.

Deixe seu Comentário

Leia Também