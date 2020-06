Corrida Digital tem estratégia inovadora

Em meio ao cenário de pandemia de coronavírus, a Corrida Digital da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), chama a atenção no país pela a inovação e o formato que protege os competidores e toda a equipe de aumentar o contágio da doença.

A corrida foi realizada pela quinta vez no Parque dos Poderes nesta sexta-feira (5) e terá percurso aberto aos corredores até domingo (7). “Tivemos muitos eventos cancelados por conta deste momento difícil pelo qual todos estamos passando, mas o esporte não pode estagnar. Com isso, lançamos a Corrida Digital, com este formato moderno, inovador e com atenção sistemática às recomendações de saúde no período de isolamento”, afirmou o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, também participou da Corrida nesta manhã, e enfatizou a capacidade de inovação da Fundesporte. “É com este ineditismo que avançamos, é uma corrida totalmente segura, em que não há aglomeração e o contato direto entre as pessoas, além de ser monitorada digitalmente, e Mato Grosso do Sul sai na frente de outros Estados com a originalidade da Corrida Digital”, afirmou.

A Corrida Digital é realizada de forma a impedir o contato físico entre os corredores e manter a segurança sanitária, conforme protocolos de biossegurança estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde.

Para isso, foram instaladas câmeras ao longo do trajeto, para que os participantes, em casa através do link , e avaliar o melhor horário para a largada que será feita em rodízio, entre 6h e 20h, para evitar aglomerações. Além disso, o tempo de corrida dos participantes é avaliado de forma automatizada por meio de um chip de cronometragem, que definirá os ganhadores.

Os servidores também trabalham com escala para atender e orientar os corredores na tenda de recepção e largada. Todos os membros da organização permanecem em distanciamento entre si, com o uso de máscaras e munidos de frascos individuais de álcool em gel.

Os resultados parciais de cada dia ficam disponíveis aos participantes, sempre à meia-noite, no site oficial da Rota das Estações. Os três primeiros colocados, no masculino e feminino, serão premiados com medalha, troféus, certificado digital e premiação em dinheiro, sendo R$ 450 para o 1° lugar, R$ 350 para o 2° e R$ 250 para o 3° colocado.

Deixe seu Comentário

Leia Também