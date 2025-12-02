Menu
Corrida do Bem em MS arrecada alimentos e brinquedos para famílias vulneráveis

Prova acontecerá no dia 14 de dezembro e as inscrições seguem abertas até o dia 10

02 dezembro 2025 - 13h23Luiz Vinicius
Dr Canela

A Corrida do Bem em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, acontecerá somente no dia 14 de dezembro, mas enquanto isso, a prova está arrecadando brinquedos e alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.

No ato da inscrição, que segue até o dia 10 de dezembro, parte dela é a doação de um brinquedo, 1 quilo de alimento não perecível e/ou uma cesta básica.

Todo o mantimento e brinquedos arrecadados até o fim das inscrições serão entregues a crianças e famílias acompanhadas pelo projeto social Boa Esperança, incluindo comunidades acampadas e assentamentos da região.

A corrida oferece percursos de 5 km e 10 km, além de uma caminhada de 1 km. As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://recebedigital.com.br/#/evento/1-corrida-do-bem---instituto-dr-mauricio-naves.

O valor [da inscrição] é de R$ 57 mais a doação solidária. Os itens podem ser entregues durante a retirada do kit ou antecipadamente no Instituto Dr. Maurício Naves, localizado na rua João Dantas Figueiras, 1185, Parque São Carlos.

No dia 6 de dezembro, sábado, os participantes e grupos de corrida poderão participar do reconhecimento do percurso junto com a equipe organizadora da Corrida do Bem. A atividade está marcada para às 6h30, na Medical Center, local da concentração da prova.

