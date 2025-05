Corrida do Pantanal 2025: inscrições para percurso de 5K abrem nesta terça

Os corredores devem ficar atentos nesta terça-feira (27), pois a partir das 17h, a Corrida Pantanal abrirá as inscrições para o percurso de 5km, no evento que ocorrerá nos dias 11 e 12 de outubro, em Campo Grande.

Vale ressaltar que as inscrições seguirão abertas caso tenham vagas, diferentemente do que aconteceu com o percurso dos 10km, que tiveram as vagas esgotadas em menos de 20 minutos.

Restam dois percursos, com inscrições nas próximas semanas, seguindo o cronograma. No dia 3 de junho, estarão abrindo as vagas para a caminhada de 5km e no dia 10 para a Corrida Kids.

Para se inscrever, basta clicar aqui a partir do horário disponível para as inscrições e acessar a aba "quero me inscrever".

Caso tenha participado de outras edições, o acesso será feito com a senha cadastrada pela primeira vez.

