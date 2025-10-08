Menu
Corrida do Pantanal 2025 terá largadas em ondas e divisão por cores

Prova principal de 21 km adotará pelotões organizados por pace

08 outubro 2025 - 14h08Carla Andréa, com ge
Largada da Corrida do Pantanal em 2024Largada da Corrida do Pantanal em 2024   (Divulgação/Fiems)

A Corrida do Pantanal 2025 promete mais organização e segurança para os atletas com o novo sistema de largadas em ondas, que dividirá os participantes por cores de acordo com o ritmo médio de corrida, o chamado pace.

A medida vale principalmente para a prova de 21 km, cuja separação seguirá o tempo médio por quilômetro informado pelos corredores no momento da retirada dos kits, de 9 a 11 de outubro, no Centro de Convenções Albano Franco (Avenida Mato Grosso, 5017 – Carandá Bosque).

O pace indica quanto tempo o atleta leva para percorrer 1 km. Por exemplo, um ritmo de 5:00/km significa que o participante completa cada quilômetro em cinco minutos; já um pace de 4:00/km é mais veloz.

Com base nessa informação, cada corredor receberá uma pulseira de identificação colorida, que deve ser usada durante a prova, e os pelotões serão sinalizados por placas com as mesmas cores.

Confira as ondas da prova de 21 km:

Onda vermelha – de 3:00 a 4:00/km

Onda laranja – de 4:01 a 5:00/km

Onda azul – de 5:01 a 6:00/km

Onda verde – de 6:01 a 7:00/km

Nas corridas de 5 km e 10 km, as ondas representam apenas as categorias de participação: amarela (indústria) e azul (geral). Nesses casos, não haverá separação por tempo estimado.

O limite de duração será de três horas para a prova de 21 km e duas horas para as de 10 km e 5 km, contadas a partir da largada da última onda. Após esse período, os cronômetros da competição serão desligados.

