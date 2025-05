Corrida do Pantanal abre inscrições nesta terça-feira; veja como se inscrever

Atletas, apaixonados por corridas e até entusiastas poderão finalmente se inscrever na Corrida do Pantanal, que abre as inscrições nesta terça-feira (6), a partir das 17h. O grande diferencial dessa edição é a divisão feita para cada participante e categoria, com datas exclusivas.

Vai se inscrever? Clique aqui, e só é permitido uma inserção por CPF. As provas acontecerão em outubro deste ano.

Os primeiros a serem beneficiados com as oportunidades são o industriários, que seja trabalhador da indústria brasileira e que comprove em carteira de trabalho o mínimo de três meses na empresa antes do dia de início da prova, nos dias 11 e 12 de outubro.

Na quinta-feira (8) será a vez das pessoas com deficiências e idosos. Dentre as provas da Corrida do Pantanal, apenas a corrida de 21 km oferecerá premiação a deficientes visuais ou cadeirantes.

Já na próxima terça-feira, dia 13 de maio, a corrida de 21 km estará com as inscrições abertas para três categorias: geral, indústria e elite, nos naipes masculino e feminino, com a categoria 'elite' contendo inscrições limitadas.

Veja outras datas para inscrições:

Corrida 10 km (20 de maio) - geral, indústria e PcD, naipes masculino e feminino

Corrida 5 km (27 de maio) - geral, indústria e PcD, naipes masculino e feminino

Caminhada 5 km (03 de junho) - geral e PcD, naipes masculino e feminino, a partir de 12 anos.

Corrida kids (10 de junho) - Inscrição para crianças de 4 a 12 anos, necessário possuir CPF e RG. Os percursos são os seguintes:

4 a 6 anos – 100 m

7 a 9 anos – 250 m

10 a 12 anos – 500 m

