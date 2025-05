Corrida do Pantanal abre inscrições para idosos e pessoas com deficiência nesta quinta

A organização da Corrida do Pantanal 2025 abre nesta quinta-feira (08), a partir das 17h (horário de Mato Grosso do Sul), as inscrições para as categorias "Idosos" e "Pessoas com Deficiência (PcD)".

O evento esportivo, que chega à sua 4ª edição, será realizado nos dias 11 e 12 de outubro, em Campo Grande.

As categorias especiais poderão optar por quatro percursos: meia-maratona (21 km), corrida de 10 km, corrida de 5 km e caminhada de 5 km.

Podem participar idosos que completam 60 anos ou mais até o fim deste ano, além de pessoas com deficiência que apresentem documentação válida.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site oficial da Corrida do Pantanal e seguir as orientações. A inscrição só será validada mediante envio dos seguintes documentos:

Documento oficial com foto e data de nascimento;

Declaração médica ou receituário que comprove a classificação esportiva pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) ou pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC);

Receita ou atestado médico válido para 2024/2025, assinado e carimbado por profissional da saúde.

O calendário de inscrições seguirá em etapas, com os demais lotes sendo liberados nas seguintes datas:

Corrida 21k: 13 de maio

Corrida 10k: 20 de maio

Corrida 5k: 27 de maio

Caminhada 5k: 3 de junho

Corrida Kids: 10 de junho

