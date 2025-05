Corrida do Pantanal abre inscrições para meia-maratona; saiba como se inscrever

A 4ª edição da Corrida do Pantanal terá uma novidade aguardada pelos corredores: pela primeira vez, o percurso de 21 km (meia-maratona) estará com inscrições abertas ao público em geral.

O período de inscrição começa nesta terça-feira (13), a partir das 17h (horário de Mato Grosso do Sul), exclusivamente pelo site oficial do evento.

O procedimento é simples. Basta acessar o site, clicar em "Quero me inscrever", fazer login ou realizar um novo cadastro e preencher os dados solicitados para garantir a vaga.

Caso o participante tenha esquecido o login, a recuperação da senha pode ser feita diretamente na página, com o envio de um link para o e-mail cadastrado.

Destinada tanto para amadores quanto para atletas de elite, a meia-maratona contará pontos para ranking, e os corredores de alto rendimento devem informar seu tempo médio (pace) no momento da inscrição para auxiliar na organização dos pelotões.

Após o preenchimento e envio dos dados, os inscritos recebem uma confirmação por e-mail. As inscrições permanecerão abertas enquanto houver vagas disponíveis.

Importante ressaltar que cada CPF pode ser usado para apenas uma inscrição, o que impossibilita a participação em mais de uma categoria, mesmo que as provas ocorram em datas diferentes. Também não é possível alterar o percurso escolhido após a confirmação da inscrição.

Evento gratuito e com várias opções de percurso

A Corrida do Pantanal 2025 será realizada nos dias 11 e 12 de outubro e continua com 100% de gratuidade nas inscrições. O evento é promovido pelo Sistema Fiems e Sesi/MS, em parceria com a TV Morena, e contará com cinco modalidades:

Meia-maratona (21 km)

Corrida de 10 km

Corrida de 5 km

Caminhada de 5 km

Corrida Kids

O próximo percurso a ter inscrições liberadas será o de 10 km, com abertura marcada para o dia 20 de maio. Todas as datas e informações atualizadas estão disponíveis no site oficial da Corrida do Pantanal.

