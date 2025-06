Corrida do Pantanal abre inscrições para percurso Kids nesta terça-feira

A Corrida do Pantanal abrirá as inscrições para o percurso Kids nesta terça-feira (10), a partir das 17h, exclusivamente pelo site oficial do evento.

Gratuita e com vagas limitadas, a prova infantil será realizada no dia 11 de outubro, às 16h, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

Voltada para crianças e adolescentes de 4 a 12 anos, a corrida será dividida em três percursos, conforme a faixa etária dos participantes: 100 metros, 250 metros e 500 metros.

A iniciativa tem caráter participativo, sem premiação ou classificação, mas todos os corredores receberão medalhas comemorativas ao final da prova.

Para efetuar a inscrição, é necessário que o responsável legal pai, mãe ou tutor cadastre a criança utilizando sua própria conta de usuário, caso já possua registro no sistema do evento.

Também será exigido o envio de documentos: certidão de nascimento ou RG da criança e um documento com foto do responsável (RG ou CNH).

O regulamento completo da Corrida do Pantanal, incluindo as normas do percurso Kids e detalhes sobre a organização, está disponível no site oficial do evento.

