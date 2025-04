Corrida do Pantanal terá dois dias de provas e até circuito para crianças

A Corrida do Pantanal teve a 4° edição lançada de maneira oficial nesta quinta-feira (24) e o retorno veio com mudanças, como: uma meia maratona, dois dias de provas e até percurso para as crianças.

O evento espera reunir cerca de 25 mil atletas. No lançamento da quarta edição, Yeltsin Jacques, ressaltou a importância de manter a corrida sempre presente. "Essa prova inspira jovens e mostra o potencial do nosso atletismo", disse.

É a primeira vez que a corrida trará um percurso para as crianças. Veja como ficou a divisão:

Caminhada Kids: crianças de 4 a 12 anos terão percurso exclusivo, sendo: de 4 a 6 anos com 100 metros; 7 a 9 anos com 250 metros; e 10 a 12 com 400 metros.

Meia-maratona: serão 21 quilômetros de percurso para testar a resistência e a superação dos competidores.

Caminhada 5km e Corridas de 5km e 10 km: percursos que atendem desde iniciantes até atletas experientes.

Neste ano, tanto a caminha Kids quanto a de adulto serão realizadas dentro do Parque da Nações Indígenas. Já as corridas terão largada em frente ao Bioparque Pantanal.

As inscrições serão realizadas de maneira separada e por etapas. Com o uso do CPF, o atleta poderá escolher apenas uma modalidade para participar. Veja como ficou as datas:

06/05: Trabalhadores da indústria

08/05: PCDs e idosos

13/05: 21 km

20/05: 10 km

27/05: 5 km

03/06: Caminhada 5 km

10/06: Crianças (necessário CPF próprio)

Programação:

Sábado - 11/10

Caminhada Kids 5 km

Caminhada 5 km (Parque das Nações Indígenas)

Domingo - 12/10

Corridas de 5km, 10km e 21km(Largada no Bioparque)

