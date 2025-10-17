Corrida dos Poderes: Organização define estrutura e segurança para receber 8 mil pessoas

A 3ª Corrida dos Poderes acontecerá no dia 25 de outubro, com a expectativa de reunir cerca de 8 mil pessoas no Parque dos Poderes, em Mato Grosso do Sul. Para definir a logística e as estratégias de segurança, organizadores se reuniram com representantes da Polícia Legislativa, Polícia Militar, Ciptran e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).



Para garantir a segurança dos participantes, haverá dois pórticos de largada (um para a corrida e outro para a caminhada), além de 20 banheiros químicos e pontos de atendimento médico equipados com ambulâncias e materiais necessários. A dispersão dos participantes também foi planejada com 100 metros de espaço após a prova, permitindo tempo para hidratação, retirada de medalhas e escolha de como seguir o evento.



Os percursos serão fechados para veículos, com apoio da Polícia Militar e do Detran. A coordenadora-geral, Kassilene Cardadeiro, pediu que os participantes, se possível, usem caronas ou transporte por aplicativo para reduzir o trânsito na área.

Participantes e Categorias

A corrida contará com percursos de 5 km, 10 km (para corrida) e 3 km (para caminhada), além de uma corrida kids para crianças de 3 a 13 anos. Até o momento, 4,2 mil inscrições foram feitas apenas de participantes, o número se soma a organização, voluntários, agentes de segurança e socorro O evento também terá a participação de atletas com mais de 60 anos, incluindo 9 atletas acima de 80 anos.



A corrida é uma realização da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), com organização da Fundesporte e do Governo do Estado. A ALEMS é parceira do evento, juntamente com o Poder Judiciário, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, além de empresas parceiras

Serviço - 3ª Corrida dos Poderes

Sábado (25) - A partir das 15h

Local : Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) - Av. Des. José Nunes da Cunha s/n.

Distâncias

3 Km, 5Km e 10 Km e corrida Kids

Programação

15h00 - Abertura da Arena

16h00 - Corrida Kids

17h10 - Largada Pernas Solidária

17h15 - Largada Corrida 5 km e 10 km

17h20 - Largada Caminhada

18h50 - Premiação

19h15 - Show Chicão Castro e Banda

