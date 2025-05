Corrida e Caminhada Educação & Saúde ACP 2025 reúne 1,5 mil participantes

Na manhã deste domingo (25) aconteceu a Corrida e Caminhada Educação & Saúde ACP 2025, em Campo Grande, que mobilizou cerca de 1.500 pessoas em comemoração aos 73 anos da ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública).

O evento aconteceu nos Altos da Avenida Afonso Pena, com largada às 7h30 na Cidade do Natal e percurso pelo Parque dos Poderes.

A ação marcou a primeira edição realizada em parceria com a FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) e a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado).

Os participantes puderam escolher entre três modalidades: caminhada de 3 km, corrida de 5 km e corrida de 10 km, contemplando diferentes níveis de preparo físico e incentivando a prática esportiva de forma acessível e inclusiva.

O presidente da ACP, professor Gilvano Bronzoni, celebrou o crescimento do evento. "Saímos de uma média de 300 participantes nas edições anteriores para alcançarmos hoje cerca de 1.500 pessoas. Nosso objetivo é reforçar a importância do cuidado com a atividade física e com a saúde. Esperamos que, no próximo ano, possamos realizar uma corrida ainda maior, mais bonita e mais participativa", destacou.

