1ª Corrida Sicredi está com inscrições abertas para percursos de 3km e 10km

Campo Grande terá a 1ª Corrida Sicredi em agosto com percursos de 5 km e 10 km para corrida e 3 km para caminhada. As inscrições estão abertas em três lotes promocionais, com valores que variam de R$ 70 a R$ 180,00, limitadas a 1.000 participantes.



A corrida lançada no último domingo (27), no Parque dos Poderes é promovida pelas duas cooperativas do Sicredi na Capital, a Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia e a Sicredi Campo Grande MS. Ao todo, o evento reuniu cerca de 300 pessoas e quem esteve no local pôde participar de um alongamento e um “treinão” de 5 km. Um sorteio também foi realizado e 10 pessoas ganharam uma inscrição par a corrida.



Pontos de hidratação serão disponibilizados ao longo do trajeto e fiscais orientarão os corredores.

“A 1ª Corrida Sicredi é um marco para Campo Grande, pois une esporte, saúde e responsabilidade social em um único evento. Como cooperativa, nosso objetivo vai além de promover a atividade física: queremos fortalecer o senso de comunidade. A corrida simboliza nosso compromisso com o desenvolvimento regional e a qualidade de vida. Cada participante, seja atleta ou caminhante, contribuirá para um movimento que celebra a superação e a inclusão”, falou o presidente da Sicredi Campo Grande MS, Wardes Lemos.

Premiação



5km e 10 km - Primeiros colocados podem ganhar até R$ 600

Troféus - Por faixa etária (até 29 anos, 30-39 anos, e assim por diante).

Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada receberão medalhas de participação, exceto na caminhada de 3 km, que não terá competição por colocação.

Os doadores regulares de sangue (com pelo menos duas doações nos últimos 12 meses) e idosos terão desconto de R$ 50% na inscrição de R$ 180, como incentivo a saúde e a inclusão. Para garantir o benefício, é necessário enviar documentação comprobatória.



A idade mínima permitida para participação é de 14 anos completos. Corredores com menos de 18 anos completos deverão ter autorização expressa por escrito dos pais ou responsáveis para que façam a retirada do kit. A data para retirada será divulgada em data oportuna.



Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site KMaisClube , com opção de pagamento via PIX, cartão de crédito ou débito.









