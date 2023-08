Corumbá Fight: maior evento de MMA do centro-oeste acontece dia 12 de agosto

Corumbá recebe no próximo dia 12 de agosto, o 11º Corumbá Fight Combat de MMA (artes marciais mistas). O evento será no Centro Poliesportivo Municipal, na Popular Velha, na cidade de Corumbá, a 428 km de Campo Grande.

Charles do Bronx

O espaço deve receber cerca de 2 mil pessoas e terá a presença do ex-campeão do UFC (Ultimate Fighting Championship), Charles do Bronx. Ele venceu na peso-leve e é o maior finalizador da história da organização, com 16 vitórias no total. Natural de Guarujá (SP), também esteve presente na edição de 2022.

As lutas principais da noite serão entre Jaque 3D x Sid Rocha no feminino e Bugue x Jamaica no masculino. Além dessas, outros 15 combates estão previstos na noite.

O organizador Marcelo Palheta ressaltou a importância desse evento. "O Corumba Fight Combat é o maior evento de MMA do Centro-Oeste, maior em público, em lutas, em qualidades de lutas e em ações. Todo o público que se fez presente nas edições anteriores é público fiel do CFC , prometemos e entregamos um evento de qualidade, evento esse que costumo chamar de espetáculo!", disse.

Ele complementou o convite com uma dica: "não pisque, ao piscar você pode perder o melhor do evento".

O publico pode acompanhar o evento de duas maneiras: as arquibancadas e a cadeira vip com open bar. O valor do primeiro setor é de R$ 40 e do segundo é de R$ 100, de acordo com a organização.

Os ingressos estão à venda na William Veículos, Senhor di Burguer e CVC Corumbá. Já no município de Ladário, quem comercializa é o Supermercado Pérola. Serão 300 cadeiras vendidas e 1.800 lugares no setor de arquibancada.

