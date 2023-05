Costa Rica conquista bicampeonato do Estadual Sul-Mato-Grossense

Fundado há 18 anos, o Costa Rica conquistou seu segundo título estadual na tarde de domingo (30) após empatar com o Operário no Estádio Laertão pelo placar de 1 a 1. Por fazer a melhor campanha na competição, a vantagem era da Cobra do Norte.

No jogo de ida, em Campo Grande, as duas equipes ficaram no zero a zero, mas dessa vez, os times conseguiram balançar as redes na companhia de quase 3 mil torcedores.

O primeiro gol nasceu de uma jogada individual de Evangelista que ao invadir a área, foi derrubado pelo adversário e o árbitro marcou pênalti. Aos 42 minutos, Bruninho aproveitou a cobrança e inaugurou o placar da final.

Já nos acréscimos do segundo tempo, o Galo conseguiu o empate pelos pés de Irapuan, que recebeu livre no meio da pequena área e balançou a rede.

As duas equipes já estão com o passaporte garantido para a primeira fase da Copa do Brasil 2024, enquanto o Costa Rica será o representante sul-mato-grossense no Brasileirão Série D do próximo ano.

