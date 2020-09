Covid-19: com seis infectados, Flamengo encara Barcelona-EQU nesta terça

Flávio Veras, com informações da Agência Brasil

A lista de desfalques do Flamengo será grande para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, do Equador, amanhã (22), às 19h15 (horário de Brasília) pela Copa Libertadores da América. O clube anunciou na noite deste domingo (20), por meio do Twitter, que seis jogadores testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19)

Os jogadores que foram infectados são: Bruno Henrique, Michael, Matheuzinho, Diego, Filipe Luís e Isla. Desta forma, o sexteto terá de cumprir isolamento social preventivo por 14 dias.

Embora o comunicado do clube afirmasse que todos os infectados estavam assintomáticos, o meio-campista Diego Ribas publicou um vídeo no Youtube em que revela sentir dores na garganta.

Outro desafio do técnico Domenèc Torrent para montar o time rubro-negro amanhã (22) será substiutuir outros cinco desfalques motivos diferentes. Os atacantes Gabriel Barbosa e Pedro Rocha, além do lateral-direito João Lucas estão se recuperando de lesão na coxa.

Já o goleiro Diego Alves segue em tratamento de lesão no ombro. E, por fim, engrossando a relação de ausentes, o zagueiro Gustavo Henrique recebeu cartão vermelho na goleada por 5 a 0 contra o Independiente Del Valle e terá de cumprir suspensão.

No grupo 1 da Copa Libertadores, o vice-líder Flamengo, com seis pontos conquistados, vai encarar o lanterna Barcelona, que ainda não pontuou, na casa do adversário, na cidade de Guayaquil. Os rubro-negros vão entrar pressionados pelas duas derrotas sofridas nos dois últimos jogos.

Pelo Campeonato Brasileiro o carioca perdeu fora de casa para o Ceará por 2 a 0. Pela Libertadores, na última quinta (17), os rubro-negros sofreram a impactante goleada por 5 a 0 contra o Del Valle, no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador.

Deixe seu Comentário

Leia Também