Esportes

CRA e Bataguassu sobem e completam lista de participantes do Sul-Mato-Grossense 2026

Conselho Arbitral definirá formato e tabela em novembro

30 outubro 2025 - 15h50Carla Andréa, com ge
Troféus do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A de 2026 Troféus do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A de 2026   (Gabriel de Matos/ge MS)

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026 já tem seus participantes definidos.

CRA e Bataguassu garantiram o acesso à elite estadual após campanha sólida na Série B e chegam para substituir Coxim e Aquidauanense, rebaixados na edição de 2025.

As duas equipes, que ainda disputam o título da divisão de acesso, se enfrentam no sábado (1º) para decidir o campeão.

A rodada decisiva que confirmou o acesso foi disputada no último sábado (25), quando o CRA venceu o Bataguassu por 2 a 1, em Costa Rica, igualando o rival na pontuação — ambos com 20 pontos — e assegurando matematicamente a vaga.

O Maracaju AC bateu o EC Comercial, chegou aos 16 pontos e garantiu a terceira colocação, mas sem chances de alcançar o G2 na rodada final.

A edição de 2026 contará com os seguintes clubes: Operário-MS, Pantanal, Costa Rica-MS, Águia Negra, Ivinhema FC, Naviraiense, Dourados, Corumbaense, CRA e Bataguassu.

Em novembro, representantes dos clubes e da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) se reúnem no Conselho Arbitral para definir o formato e o calendário da competição.

A tendência é manter o mesmo sistema de 2025, com turno único na primeira fase, classificação direta dos dois primeiros às semifinais e disputa eliminatória entre 3º e 6º lugares pelas outras vagas. Os dois últimos colocados serão rebaixados.

De acordo com o calendário divulgado pela FFMS, o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A 2026 começará em 18 de janeiro e terminará no último fim de semana de março, dentro do período estabelecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para os estaduais.

